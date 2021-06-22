Yeşil elektrik piyasası işleme açıldı

Türkiye'nin dünyaya örnek olacak yeşil sertifika projesi olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi
(YEK-G) kapsamında ilk organize piyasa seans günü dün start aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ
) bünyesinde 1 Haziran'da devreye giren ve dün yenilenebilir kaynak bazında işleme açılan YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, sistemin yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimine önemli katkı sağlayacağını söyledi.
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Devreye giren YEK-G sistemi ve piyasasıyla yenilenebilir enerjinin teşviki ve geliştirilmesi için önemli bir adım daha atıldığını dile getiren Dönmez, "YEK-G gönüllülük esasına dayanacak. Üreticilerimize ve tüketicilerimize kullandıkları elektriğin kaynağını seçme alternatifi sunuyoruz. Böylece yeşil enerji kullanımının bilinçli bir seçenek haline gelmesini sağlayacağız. Tüketiciler artık satın aldığı elektriğin kaynağını bilecek. Bunu bir sertifikayla ispat edecekler. Yenilenebilir enerjide artık her aşama kayıt altında olacak" dedi.
127 SANTRAL GİRDİ
Dönmez, YEK-G sisteminin yüzde 100 yerli imkânlarla blok-zincir teknolojisi kullanılarak oluşturulduğuna işaret ederek, "Üretilen her 1 megavat elektrik üretimine karşılık özel bir kod tanımlanacak. 21 Haziran itibarıyla 100 piyasa katılımcısının 127 yenilenebilir enerji santrali sisteme kaydını yaptı. Bunların 53'ü üretim, 47'si tedarik lisansına sahip. 1 Haziran'da devreye aldığımız sistemimizde bugüne kadar 5.2 teravatsaatlik YEK-G belgesi ihraç edildi" dedi. Dönmez, yenilenebilir enerjinin, üreticiler için yeni bir ihracat ve kâr kapısı olacağının altını çizdi.
EK GELİR SAĞLAYACAK
ENERJI Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz
, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi'nin Türkiye'deki şirketlere elektrik üretimlerinin yenilenebilir kaynaklardan tedarik edildiğini kanıtlama imkânı sunacağını ve ek gelir sağlayacağını belirtti. Yılmaz, "Kamu, özel sektör işbirliğiyle ufkumuzu genişletmemiz, hatta ufkun ötesini bile görebilmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu
da YEKG'de yıl sonuna kadar piyasa işletim ücretinin alınmayacağını ifade etti.