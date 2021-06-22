Giriş Tarihi: 22.6.2021

Yeşil elektrik piyasası işleme açıldı

Yenilenebilir enerjide ilk organize piyasada işlemler dün başladı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yeşil enerjinin üreticiler için yeni bir ihracat ve kâr kapısı olacağını söyledi