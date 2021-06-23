50 milyar TL yatırım yaptı dijitalleşmenin yolunu açtı

Turkcell
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu
, şirketin 27 yıl önce bir GSM
operatörü olarak çıktığı yolculukta bugün sunduğu ürün ve hizmetlerle küresel bir teknoloji markasına dönüştüğünü belirtti. Aksu, Turkcell'in 2020 sonu itibarıyla 50 milyar liraya ulaşan yatırımlarının devam ettiğini ifade etti. Türkiye
'de gerçek bir dijital dönüşümden bahsedebilmek ve 5G'ye geçişi mümkün kılmak için fiberde ortak altyapının kritik öneme sahip olduğunu belirten Aksu, "Fiberin yaygınlaşması 5G'ye geçiş için olmazsa olmaz. Bu amaçla ortak altyapı inşası için yapılan girişimlerde en önde yer alıyor ve aktif rol oynuyoruz" dedi. Turkcell'in her yıl gelirinin yüzde 1'e yakın kısmını toplumsal yatırım projelerine ayırdığını kaydeden Aksu, bu sayede teknolojinin gücüyle toplumda iyi yönde fark yaratmayı ve uzun vadede daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
İHRACAT YAPTI
Turkcell'in bireysel müşterilerine sunduğu ürün ve servislerin yanı sıra kurumsal müşterilerine de uçtan uca dijital çözümler sunduğunu ifade eden Bülent Aksu, Turkcell'in bugün Türkiye'nin dijital endüstrisinin en büyük fabrikası ve teknoloji alanında ülkemizin dünyaya açılan amiral gemisi olduğunu vurguladı. Aksu, "Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken daima 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' diyor, bu kapsamda ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan üstün teknolojik veri merkezlerini kullanıcıların hizmetine sunuyoruz" diye konuştu. Tüm bu başarılarının arkasındaki unsurun, üstün ve yaygın şebeke altyapısı olduğunu vurgulayan Aksu, "Güçlü altyapımız ve kaliteli insan kaynağımız sayesinde Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda tüm kurumsal ve bireysel müşterilerimize yol gösteren güçlü bir paydaş olduk. Yurtdışına da dijital servis ve uygulama ihracatı gerçekleştirmeye başladık. 2021 birinci çeyrek sonu itibarıyla BiP'in üç ay aktif kullanıcısı sayısı 40 milyona ulaştı. Bu kullanıcıların yaklaşık üçte birini ise yurtdışındaki müşterilerimiz oluşturuyor" dedi. Turkcell'in bugüne kadar bu ülkede kazandıklarını yine bu ülkeye harcadığının altını çizen Aksu, 2020 sonu itibarıyla Türkiye'ye toplamda 50 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi.
GELİRİN % 1'İ TOPLUM YARARINA
TURKCELL olarak misyonlarını 'teknoloji sayesinde geride kimseyi bırakmadan hayatı kapsamak ve müşterilerinin hayatına değer katmak' olarak özetleyen Aksu, "Her yıl gelirimizin yaklaşık yüzde 1'ini toplumsal yatırım projelerine ayırıyoruz" dedi. Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı
işbirliğiyle özel yetenekli öğrencileri teknolojiyle tanıştırmak amacıyla başlattığı 'Zeka Gücü
' projesiyle bugüne kadar 70 bin öğrenciye eğitim sağladı. 2015'te Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlattığı 'Engelsiz Eğitim' programı aracılığıyla 60 ilde 112 okulda 100 binden fazla öğrenciye ulaştı. 2020'de hayata geçirdiği 'Engelsiz Spor' projesiyle de zihinsel engelli öğrencileri spor alanında desteklemeye başladı. 'Geleceği Yazan Kadınlar' projesiyle ise bugüne kadar 3 bine yakın kadına eğitim verildi.
TURKCELL E-MOBİLİTE SEKTÖRÜNDE OLACAK
TÜRKIYE'NIN
yerli otomobil girişimi konusunda attıkları adımlara değinen Aksu, Turkcell'in dünyada elektrikli araç üretimi de dahil, mobilite ekosistemine yatırım yapan ilk telekom şirketlerinden birisi olduğunu vurguladı. E-mobilitenin önümüzdeki süreçte önemli bir iş alanı haline geleceğini kaydeden Aksu, "TOGG'daki hissemizi salt bir finansal yatırım olarak değerlendirmiyoruz. Buradaki gayemiz geliştireceğimiz çözüm ve servislerle TOGG'un teknoloji tarafında önemli iş ortaklarından biri olmak. TOGG'un geliştireceği e-mobilite platformunda nesnelerin interneti, yapay zeka, araç içi eğlence ve ödeme sistemleri tarafında aktif rol üstleneceğiz" dedi.
ORTAK ALTYAPI ŞART
BÜLENT Aksu, "4.5G teknolojisiyle mobilde 1.6 Gbps, fiberde ise 10 Gbps'lik hızı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Fiber altyapı sadece yüksek hız anlamına gelmiyor. Aynı zamanda fiberin yaygınlaşması 5G'ye geçiş için kritik bir öneme sahip. Bu nedenle ilk günden itibaren fiberde ortak altyapının bir an önce hayata geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Ortak altyapıda atılacak her adım ülke kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesine de olanak sağlayacak. Biz operatörler arasındaki rekabetin altyapıda değil üstyapıda sunacağımız hizmetlerle olması gerektiğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.