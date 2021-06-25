DAP Yapı, "Lüksün ötesinde" tasarladığı yeni konseptini Nişantaşı’na getiriyor

Bir evin sağlıklı olması için 5 kriteri karşılaması gerekiyor:

Birincisi yüksek katlı olmayacak. İhtiyaç duyulduğu anda yürüyecek çıkılabilecek yükseklikteki evlere sağlıklı ev diyoruz.

İkincisi balkon, teras ve bahçe… Sağlıklı evler bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip olmalı. Nişantaşı projemizi, tamamen bir 'villa bahçe' ve kişiye özel detayların düşünüldüğü 'lüks tekne' mantığıyla tasarladık.

Üçüncüsü ise orman, koru ve yeşil alan … Yapılan çalışmalar gösteriyor yeşillikler içinde yapılan spor aktiviteleri kronik hastalıklara da iyi geliyor. Biz bu anlamda tamamen 'orman içi' mantığıyla Nişantaşı'nın en yeşil projesini hayata geçiriyoruz.

Dördüncüsü ise havalandırma sistemi… Bu açıdan bakıldığında 'Sağlıklı Ev' dediğinizde, her dairenin havalandırma sisteminin korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanması ve kesinlikle birbirinden 'bağımsız' olması ve doğal havalandırma olması gerekiyor.

Beşinci ve son kriter ise en son deprem yönetmeliğine göre inşa ediliyor olması

''Sağlıklı Ev'' konseptinin en önemli kriterlerinden biri olan deprem konusuna dikkat çeken Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "DAP Yapı'nın bundan önce hayata geçirdiği tüm projelerde olduğu gibi Nişantaşı'nda da bir numaralı önceliğimiz deprem güvenliği" ifadelerini kullandı. Nişantaşı'ndaki mevcut konut stokunun ortalama yaşının 50 ila 60 yıl arasında değiştiğine dikkat çeken Ziya Yılmaz," Depremden korunmanın bir numaralı koşulu, en son güncellenen deprem yönetmeliklerine uygun güvenli binalarda yaşamak. Nişantaşı Koru projemizde, çevre dostu ve Nişantaşı dokusuna yaraşır, deprem güvenlikli yapılar geliştiriyoruz. Özetle; malzeme, statik ve çözüm anlamında depreme karşı dünyanın en son teknolojilerini kullanarak geliştirdiğimiz bir proje" şeklinde konuştu.

Mimarisi ve tasarımı ile yıllar boyunca değer kazanacak bir proje geliştirdiklerini belirten Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "İlk günden beri, yatırım yaptığımız bölgelere değer katma vizyonuyla hareket eden bir geliştirici olarak, örnek projeler geliştirdik. Yaptığımız iş aslında küçük kum tanelerinden büyük sanat eserleri yapmak…Nişantaşı Koru projesiyle de bu anlamda nesilden nesile miras olarak bırakılan, dünyada parmakla gösterilecek ve yıllar boyunca değerini koruyacak bir eser geliştirdik. DAP Yapı'nın yenilikçi vizyonuyla Emlak Konut güvencesinin birleşimi olan bu proje; iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul'umuzun gözbebeği Nişantaşı'nda, 50 yıl sonra bile değerine değer katacak mücevher kadar kıymetli bir eser olacak." İfadelerini kullandı.