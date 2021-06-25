Esnafa hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor ve şartları nedir?

Esnafa destek paketi kapsamında verilmekte olan hibe desteği Haziran ayı ödemeleri için gözler bakanlığa çevrildi. Koronavirüs pandemisinin ekonomik anlamdaki negatif etkilerine karşı sağlanmakta olan bu ödeneği alacak vatandaşlar bu noktada "Haziran ayı hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. 25 Mayıs'ta başvuruları alınmaya başlanan bu yardım 3 bin ve 5 bin olmak üzere iki grupta ödeniyordu. Buna göre; Esnafa hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri gibi merak edilen o detaylar…
ÖDEMELER BAŞLADI
Ticaret Bakanı Muş, esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesinin, esnafların banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını bildiren Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
BAKAN MUŞ ÖNEMLİ GELİŞMEYİ DUYURDU
Muş yaptığı son dakika açıklamasında "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık" dedi. Hibe desteği başvuruları kapsamında ilk ödemeler 10 Haziran'da başladı. Hibe desteğinden esnafla birlikte tiyatrocudan valeye, dublörden çiçekçiye kadar yüzlerce meslek grubu yararlanıyor.
216 BİN BAŞRURU
Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre 3 bin liralık hibe desteğine 1 milyon 64 bin kişi, 5 bin liralık hibe desteğine de 216 bin başvuru geldi.
2 GRUP HALİNDE HİBE DESTEĞİ
Ticaret Bakanlığı'nca iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 bin esnafa verilecek bu desteğin 4.6 milyar liraya ulaşması bekleniyor. İki grup halindeki destekten 235 bin esnafın 5 bin lira, 1 milyon 150 bin civarında esnafın da 3 bin lira alması bekleniyor
1 TEMMUZ'A KADAR BAŞVURABİLİRSİNİZ
Hibe desteği başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor. Hibe desteği başvuru sıralaması dikkate alınarak banka hesaplarına yatırılıyor. Bankaya aktarılmayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle veriliyor Esnafa salgın döneminde verilen destekler gelecek dönemde de devam edecek.
Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alana yönelik 1500 lira sigorta prim desteği bu ay sonuna kadar sürdürülecek. Benzer niteliklerdeki desteklerden yararlanılması hibe programına başvuruda engel teşkil etmiyor. Daha önce dört ay boyunca gelir kaybı desteği alan esnaf da hibe desteğine başvuruda bulunabiliyor.