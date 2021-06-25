Esnafa hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor ve şartları nedir?

2 GRUP HALİNDE HİBE DESTEĞİ

Ticaret Bakanlığı'nca iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 bin esnafa verilecek bu desteğin 4.6 milyar liraya ulaşması bekleniyor. İki grup halindeki destekten 235 bin esnafın 5 bin lira, 1 milyon 150 bin civarında esnafın da 3 bin lira alması bekleniyor

1 TEMMUZ'A KADAR BAŞVURABİLİRSİNİZ

Hibe desteği başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor. Hibe desteği başvuru sıralaması dikkate alınarak banka hesaplarına yatırılıyor. Bankaya aktarılmayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle veriliyor Esnafa salgın döneminde verilen destekler gelecek dönemde de devam edecek.

Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alana yönelik 1500 lira sigorta prim desteği bu ay sonuna kadar sürdürülecek. Benzer niteliklerdeki desteklerden yararlanılması hibe programına başvuruda engel teşkil etmiyor. Daha önce dört ay boyunca gelir kaybı desteği alan esnaf da hibe desteğine başvuruda bulunabiliyor.