Turkcell’in dijital çağı resmen başladı

TURKCELL
, küresel çapta yaşanan toplumsal dönüşüm ve insanların değişen ihtiyaçlarına odaklanarak kurumsal marka yüzünü yenileme kararı aldı. "Telekom operatörlüğünden çok daha öte dijital markalar ekosistemine dönüşüm" olarak tanımlanan yeni marka ekosistemi döneminde BiP, Dergilik, fizy, Paycell
gibi tüm dijital çözüm ve servis markaları tek Turkcell çatı markası altında konumlanacak. Turkcell'de, BiP'te sohbet etmek, Fizy'de müzik dinlemek Dergilik'ten gazete/dergi okumak, alışverişini Paycell ile yapmak için artık Turkcell abonesi olmak gerekmeyecek, yeni marka döneminde herkes Turkcell'li olacak. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon
, "Teknoloji her gün gelişiyor. Biz de bu bağlamda 'dünyalar senin olsun' diyerek müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına yönelik farklı dijital markalarımız ile çözümler sunduğumuzun altını çizmek istedik." dedi.