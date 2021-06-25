Varlık Barışı için son haftaya girildi

Yurtdışında
bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye
'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı
" uygulamasına başvuru için son haftaya girildi. Bu kapsamda, yurtdışındaki varlıklarını 30 Haziran'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Öte yandan, söz konusu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021'e kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Böylelikle borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmayacak. Uygulamadan Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.
TL KARŞILIK ESAS ALINACAK
VARLIKLARIN vergi dairelerine bildirilmesinde, Türk Lirası
cinsinden para itibari değeriyle, altın rayiç bedeliyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
döviz alış kuruyla hesaplanacak. Bildirimlerde söz konusu varlıkların TL karşılığı bedelleri esas alınacak