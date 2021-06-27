Lahmacun Bodrum'da 200 TL: Yarım metresi Gaziantep'te 10 TL





"EN LEZZETLİ LAHMACUNUN SIRRI"



Lahmacun ustası Mehmet Şebci, "En iyi lahmacun sadece bir ürünle sınırlandırılmaz. Bir zincirin halkaları gibidir. Doğru et, sebze, orantı, hamur, iyi pişirme ve hızlı sunum. Gevrek lahmacun ince olması önemlidir. Yani birçok faktör var. Bir zincirin 10 halkası var ve 10 halkasının da doğru halka olması gerekiyor. Bunları bir araya getirirseniz doğru ürünü yakalarsınız. Gerçek lahmacun koyun kaburgasıyla, döş dediğimizden kaburga etiyle yapılır. En lezzetli kıyma erkek koyun etinin kaburgasından çıkar. Bunu kullanırsınız. Doğru sebzelerle birkaç çeşit biberi, acı, tatlı, kırmızı ve yeşil biberi harmanladığınızda ve Antep lahmacununa sarımsak koyduğunuzda, fırında ince pişirip tabanının güzelce taş fırında pişirdiğinizde 10 üstünden 10 lahmacun elde edersiniz. Doğru malzeme doğru işçilik. Biz bütün meslekteki arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz" diye konuştu.