OYAK’tan enflasyonun üzerinde nema

Türkiye
'nin en büyük mesleki emeklilik fonlarından OYAK'ın 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran'da yapıldı. 450 bin üyeli OYAK, üyelerine verilecek 2020 yılı nemasını yüzde 27.2 olarak açıkladı. Böylece, OYAK'ın üyelerine yıllık verilecek nema oranı enflasyonun 12.6 puan üzerinde oldu. 2020 nema oranı, volatil seyreden döviz kurlarının yıllık artış oranının da üzerinde gerçekleşti. Rapora göre, geçen yıl sonu itibarıyla OYAK'ın konsolide hasılatı 73 milyar TL'ye, toplam varlıkları da 157 milyar TL'ye ulaştı. OYAK, 4.3 milyar dolar
lık toplam ihracatı ile de Türkiye'nin 2020 yılı toplam ihracatının yüzde 2.5'ini tek başına gerçekleştirdi. OYAK, 2020'de grup şirketleriyle birlikte 15 milyar TL vergi ödedi. OYAK, son yıllarda yaptığı uzun vadeli planlara dayanan stratejik hamlelerle de grup şirketlerinin kârlılıklarını ve piyasa değerlerini artırdı. Üye rezervlerini güvenli bir şekilde değerlendirmek için döngüsel olmayan operasyonel kârlılığı yüksek, pandemi gibi krizlerde dahi stabil büyümesini sürdüren, son tüketiciye ulaşılabilen perakende sektörlerine yatırım yapıldı. TOTAL
, M Oil, Milangaz
, Tamek
ve Sagra
'nın hisse ve varlık devirleri gerçekleştirildi. OYAK böylece 240 milyar TL pazar hacmine sahip akaryakıt sektörü ile 122 milyar TL büyüklüğündeki gıda sektöründe de faaliyet göstermeye başladı.