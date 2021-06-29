Yerli Covid-19 aşısı için yeni aşama başladı: Üç grup halinde gerçekleştiriliyor!

Altuntaş, VLP aşısında, virüsün rekombinant teknolojiyle bir benzerinin yapıldığını ve enfeksiyon yapmayan halinin insana uygulandığını belirterek, bağışıklığı tetiklemesi için uygun hale getirildiğini ve bu haliyle aşının her varyanta karşı iki haftada dizayn edilebildiğini ifade etti.

"PLANIMIZ, TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE BİTİRMEK"

Faz-2 aşamasında aşının varyantlara karşı etkinliğinin üç grup halinde test edildiğini anlatan Altuntaş,, "Faz-2 aşaması 330 gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilecek. Bunlar, üç grup halinde olacak. Birinci grup Vuhan tipine, ikinci grup İngiliz tipine, üçüncüsü de Vuhan ve İngiliz tipine karışık olarak gerçekleştirilecek. Planımız, temmuz ayı içerisinde bitirmek. Her şey yolunda giderse ağustos sonu, eylül başında faz-3'e hazır hale gelmiş olacağız." diye konuştu.

Altuntaş, aşının "delta" varyantına karşı etkisinin ise teorik olarak mümkün olduğunu ancak buna ilişkin bir çalışma olmadığını belirterek, veriler geldikçe ilerleyen dönemlerde böyle bir çalışmanın yapılabileceğini ifade etti.