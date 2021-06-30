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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: 'Buradan müjdesini vermek istiyorum' diyerek duyurdu! Bakan Elvan, Temmuz ayını işaret etti
Giriş Tarihi: 30.6.2021 17:35 Son Güncelleme: 30.6.2021 17:47

Son dakika: 'Buradan müjdesini vermek istiyorum' diyerek duyurdu! Bakan Elvan, Temmuz ayını işaret etti

Son dakika: 'Buradan müjdesini vermek istiyorum' diyerek duyurdu! Bakan Elvan, Temmuz ayını işaret etti

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Buradan müjdesini de vermek istiyorum." diyerek Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizmanın hayata geçeceğini ifade etti.

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İlk çeyrek büyümesinde hem yatırım harcamalarının hem de dış talebin katkı sağladığını görüyoruz. Yılın 2'nci çeyreğinde güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz." dedi.

ENFLASYON MESAJI

Bakan Elvan, "Önümüzdeki en önemli ve en öncelikli sorun yüksek enflasyon. Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Merkez bankası sıkı para politikasındaki kararlı duruşunu sürdürdükçe başarı da gelecek." diye konuştu.

YAPILANDIRMA MÜJDESİ

Ödeme güçlüğü çeken firmaların kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Elvan, "Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz. Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: 'Buradan müjdesini vermek istiyorum' diyerek duyurdu! Bakan Elvan, Temmuz ayını işaret etti
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