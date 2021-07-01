Varlık Barışı’nda süre 6 ay uzatıldı

YURTDIŞINDA bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye
'de değerlendirmek üzere başlatılan Varlık Barışı
'nda başvuru süresi 6 ay uzatıldı. Başvurularda sürenin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dün yayımlandı. Bu kapsamda, yurtdışındaki varlıklarını Ocak 2022 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Uygulamadan Türkiye'de bulunan mükellefler de yararlanabilecek. ANKARA