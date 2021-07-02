Altına 3, mobilya ve beyaz eşyaya 9 ay taksit

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK
) yaz aylarında talebin arttığı, kuyum, mobilya, TV harcamalarında kredi kartı taksit
sayısında düzenlemeye gitti. Buna göre, kuyum, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında taksit sayısı 3'er ay düşürüldü. Taşıt alımlarında kredi vade sınırlarını nihai fatura değerlerine göre 12'şer ay indirdi.
FİYATI DÜŞÜK OLAN AYNI
BDDK'nın kararına göre, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısı 6 aydan 3 aya indirildi. Mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya düşürüldü. Televizyon
alımlarındaki taksit sınırı 3.500 TL sınırı 5.000 TL'ye yükseltilirken, 5 bin TL'ye kadar olan televizyon alımlarında taksit sayısı 9 ay olarak korundu. TV alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu.
TAŞIT KREDİSİNDE VADE DÜŞTÜ
Taşıt kredilerinde de vade süreleri indirildi. Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi. 120 bin ila 300 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 48 aydan 36 aya indi. Nihai fatura değeri 300 bin TL üzerinde olup 750 bin TL'nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi. 750 bin TL üzerinde olup 1 milyon 500 bin TL'nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 24 aydan 12 aya çekildi.
KREDİ TUTARI DA DEĞİŞİYOR
BANKALARIN taşıt alımları için vereceği kredinin tutarları da belirlendi. Buna göre, değeri 120 bin ila 300 bin lira arasındaki taşıtların bedelinin en fazla yarısı kadar kredi kullanılabilecek. 300 bin ila 750 bin lira arasındaki taşıtların kredi tutarı, bedelinin yüzde 30'unu aşamayacak. 750 bin ila 1.5 milyon lira arasındaki araçlar için ise en fazla yüzde 20'si kadar kredi verilecek. Değeri 1.5 milyon liranın üstündeki araçlar için kredi verilmeyecek.
RİSK AĞIRLIKLARI ARTTI
BDDK risk ağırlıklarını da yükseltti. Kredi kartıyla gerçekleştirilen harcamalar ve nakit çekimlerde risk ağırlığı, 1 ila 6 ay arasındaki vadelerde 75'ten 100'e, 6 ay üzeri vadelerde ise 75'ten 150'ye çıkarıldı. Bu oran, ihtiyaç
kredilerinde 1 ila 12 ay arasındaki vadelerde 100'e, 1 yıl üzeri vadelerde ise 150'ye çıktı.