NASDAQ’ta gong Hepsiburada için çaldı

DÜNYA teknoloji devlerinin işlem gördüğü NESDAQ Borsası
'nda dün gong Türk şirketi Hepsiburada
için çaldı. Böylece 21 yıl önce yerli ve milli e-ticaret şirketi olarak yola çıkan Hepsibura'da küresel teknoloji devlerinin arasındaki yerini aldı. NASDAQ
Başkanı ve CEO'su Adena Friedman
, "Başarısıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki teknoloji startupları için gerçek bir ilham kaynağı olan Hepsiburada'nın gelecek hikâyesini birlikte yazmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.
2020'DE % 110 BÜYÜDÜ
Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ
ise "Hedefimiz, halka arzla birlikte kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek, müşteri odaklı iş süreçlerimizi, teknoloji altyapımızı, ürün ve hizmet çözümlerimizi sürekli yenilemek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak. Bu arzla Kapalı Çarşı
ile Silikon Vadisi'ni birleştirdiğimize inanıyoruz" dedi. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan CEO Murat Emirdağ, "NASDAQ'ta halka açılmamız, Türkiye'nin de küresel e-ticaret haritasında yerinin olduğunu kanıtlaması ve global teknoloji devlerinin arasına bir Türk şirketinin adını yazdırması adına son derece anlamlı bir gelişme" diye konuştu. Halka arzla birlikte, daha kurumsal bir yapıya kavuşacaklarını belirten Emirdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Platformumuzda yer alan 45 bini aşkın iş ortağımızla birlikte, geçtiğimiz sene yüzde 100'ün üzerinde büyüme kaydederek 17 milyar TL'lik işlem hacmine imza attık. 2020'de yüzde 110'dan fazla büyüdük. Bu yılın ilk çeyreğinde ise büyümemiz yüzde 95'i geçti." Hepsiburada'nın halka arzında hisse fiyatının 12 dolar
olacağının bilgisini veren Emirdağ, "Buna göre açılış piyasa değerlemesi yaklaşık 4 milyar dolar düzeyinde olurken, halka arzdan elde edilen gelir 700 milyon doların üzerinde gerçekleşti. Bunun 500 milyon doları şirkete fon olarak girecek" diye konuştu. Halka arz gelirinin yeni yatırımlarda kullanılacağını ve şirketin büyüme hikayesine yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da devam edeceğini söyleyen Emirdağ, "Bölgesel bir oyuncu olma hedefiyle çalışıyoruz. Dünyada bir başarı hikayesi yaratacağız" dedi.