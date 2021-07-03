Türkiye'nin elektrik tüketimi haziranda geçen yıla göre yüzde 11,56 arttı

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 1 milyar 37 milyon 784 bin kilovatsaatle 30 Haziran'da, en düşük tüketim ise 737 milyon 543 bin kilovatsaatle 6 Haziran'da gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,56 artarak 26 milyar 436 milyon 459 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 13,37 artarak 26 milyar 538 milyon 539 bin kilovatsaat oldu.

Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 16,94'ü hidroelektrik santrallerinden, yüzde 36,9'u doğal gaz santrallerinden, yüzde 15,53'si ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 5,7, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 14,9 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 35 AZALDI

Öte yandan, Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,37 azalarak 343 milyon 661 bin kilovatsaatten 222 milyon 76 bin kilovatsaate düştü.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 476 artarak 324 milyon 121 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın haziran ayında 56 milyon 243 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Aksa Enerji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkut Öztürkmen, hidroelektrik ve rüzgar santrallerinin mevsimsel etkilerden kaynaklı olarak düşük kapasiteyle çalışmaları nedeniyle, Türkiye'de ekonomik büyümeye paralel artan elektrik talebini doğalgaz ve kömür santrallerinin karşıladığını aktardı.

Oluşan arz talep dengesiyle doğal gaz santrallerinin daha büyük hacimle piyasada fiyat belirler hale geldiğini belirten Öztürkmen, bu noktada kararlı üretimi olan baz yük santral kapasitesinin öneminin görüldüğüne dikkati çekti.