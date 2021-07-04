Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. kuruluyor

Makine
ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) kurulmasını içeren kanun Resmi Gazete
'de yer aldı. Kanuna göre, şirketin başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olacak. Şirketin ilgili olduğu bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı
olarak yer alacak. MKE A.Ş., faaliyetlerini sermayesinin tamamı Hazine'de olacak şekilde sürdürecek.
MKE A.Ş., yurt içi ve dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu şirketlere iştirak etme veya bu şirketleri işletme, gerektiğinde yurt içi ve dışında şube/ temsilcilik açma, milli güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahip olacak. Yurt dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma ve bu şirketlere iştirak etme Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak genel kurul kararı ile gerçekleştirilecek.
MKE A.Ş. hizmetlerinin gerektirdiği görevler, İş Kanunu'na tabi personel eliyle yürütülecek.
Şirket, faaliyet alanıyla ilgili konularda geçici veya sürekli olarak yerli ve yabancı uyruklu personel istihdam edebilecek.
Şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları satış, kiralama, işletme hakkının devri veya sair tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemeyecek.
MKE A.Ş. ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası MKE A.Ş.'ye ait olan iştirakler, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine tabi olmayacak. MKE A.Ş.'nin faaliyet alanı kapsamında ithal edeceği mal ve hizmetler, gümrük vergisinden muaf tutulacak.