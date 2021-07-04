Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Maaş gibi burs veriliyor

BURS SAYESİNDE İHTİYAÇLARIMI KARŞILIYORUM

İTÜ Tekstil Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Özlem Ceyhan, "Burs miktarına bakıldığında çoğu vakıf ve kurumlara göre fazlasıyla yüksek. Bu da öğrenciye ne kadar değer verildiğini gösteriyor. Ben başka hiçbir yerden burs almıyorum ve tekstil bursu sayesinde kimseye bağlı olmadan hem eğitim hem de kişisel bütün ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum" dedi. Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Selin Gençay ise "Geleceği olan bir bölüm. İnsanın 3 temel ihtiyacından biri giyinmek. Sınava giren gençlere bu bölümü tavsiye ediyorum. Bursum devam ediyor ve çok katkısı var. Tekstil ve hazır giyim sektöründe iş kaygısı yok. En hızlı iş bulan meslekler arasında ilk sıralarda yer alıyor" diye konuştu.