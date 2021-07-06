MTV ödemesi nasıl yapılır? GİB İnteraktif Vergi Dairesi ile online MTV ödeme işlemi

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, belirli tarihlerde araç sahiplerince ödeniyor. Aracın yaşına, motor silindir hacmine ve türüne göre Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sayfası üzerinden yapılabiliyor. Bu nedenle de GİB İnteraktif Vergi Dairesi ile online MTV ödeme işlemi adımları, nereden ve nasıl yapıldığı, araç sahibi milyonlar tarafından araştırılıyor. İşte, MTV ödemesi nasıl yapılır sorusunun yanıtı ve GİB İnteraktif Vergi Dairesi giriş ekranı...

MTV HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamına otomobil, minibüs, otobüs, motosiklet vb. kara taşıtları olmak üzere helikopter, uçak, motorlu deniz araçları gibi taşıtlar dahildir. Bu araçlardan birine ya da birkaçına sahip olanların her biri için belirtilen miktarda MTV taksidini ödemesi zorunludur.

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Motorlu Taşıt Vergisi'nin ikinci taksitleri için ödemeler 1 Temmuz'da başladı. 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan ödemeler bankalar aracılığıyla ya da online olarak belirtilen tarihe kadar gerçekleştiriliyor. Ödeme yapılmaması halinde Maliye Bakanlığı araç sahiplerine uyarıda bulunur. Buna rağmen ödeme gerçekleşmezse Vergi Dairesi tarafından banka hesaplarına haciz konulur. Gerektiğinde aracı bağlama yetkisi mevcuttur. MTV ödeme tarihinin geçirilmesi halinde faiz işlemeye başlar. Ödenecek tutara her ay gecikme faizi işlemektedir.

MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIR?

MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden ya da bankalar aracılığıyla gerçekleştirilir. Ödeme peşin ya da kredi kartıyla taksit imkanıyla ödenebilir. Aracın yaşına, motor hacmine ve türüne göre MTV ücreti değişmekle birlikte 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.

MTV 2. TAKSİT SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI

İNTERNETTEN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Vergi Dairesi'nin internet sitesi www.gib.gov.tr ya da GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) uygulaması üzerinden "Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Ödeme" bölümündeki form doldurulur. Bu formda plaka, T.C. kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası, tescil tarihi ve benzeri bilgiler girilir. Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi kimlik numarası girilir.