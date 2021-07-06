Evde bakım maaşı parası, bugün açıklanan haziran enflasyon oranıyla beraber zamlandı. Yılın ilk yarısındaki oranların göz önüne alınarak belirlendiği zamla ilgili olarak ise özellikle ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar "Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar, kaç para oldu? Enflasyon oranı ile evde bakım maaşı zammı 2021 belli oldu mu?" soruları gündeme taşındı. İşte zamlanan ücrete ilişkin merak edilen tüm detaylar…
KİM, NE ALACAK?
- EMEKLİYE EN AZ 1.867 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2.350, çiftçide 1.867 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 memur emeklisinde 3.275 liraya çıktı.
- MEMURA EN AZ 4330 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4330 liraya çıkacak. Eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.
- YAŞLIYA … TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 828 liraya çıktı.
- ENGELLİYE 662-992 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi.
- EVDE BAKIMA 1.798 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı
EMEKLİLER
TABAN AYLIKLAR
EMEKLİ Mevcut Zamlı (8.45)
Emekli Sandığı 3.020,66 3.275,90
SSK (2000 öncesi) 2.419,77 2.624,24
Bağ-Kur esnaf 2.167 2.350,11
Bağ-Kur tarım 1.722 1.867,51
Memur (En düşük) 3.993 4.330
SOSYAL ÖDEMELER
AYLIK Mevcut % 8.45
65 yaş aylığı 763,67 828,20
Evde bakım desteği 1.657,86 1.797.94
Kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 8.261,63
Engelli aylığı
- % 40-69 arası 609,61 661,12
- % 70 ve üstü 914,42 991,68
Engelli maaşı ( 40-69) 567,96 662
Engelli maaşı ( 70 üstü) 851,94