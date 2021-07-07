Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İç denetçi ne iş yapar, görevleri nelerdir? İç denetçi nasıl olunur?
Giriş Tarihi: 7.7.2021 10:02 Son Güncelleme: 7.7.2021 10:12

İç denetçi ne iş yapar, görevleri nelerdir? İç denetçi nasıl olunur?

DIŞ KAYNAKLAR
İç denetçi ne iş yapar, görevleri nelerdir? İç denetçi nasıl olunur?

İç denetçi, çalıştığı firmanın eksi taraflarını yetkili mercilere raporlayan personele verilen isimdir. İç denetçi çalıştığı firmadaki tüm mekanizmasını yürütebilir, çalıştığı firmaya bağlı tek bir birimin denetimini yapabilir. İç denetçi ne iş yapar sorusu bu şekilde cevap bulurken nasıl iç denetçi olunur, nasıl bir eğitim almak, ne mezunu olmak gerekir gibi sorularla alakalı soru işaretleri mevcut.

İç denetçi olmak için sağlanması gereken özel bir şart yoktur. İç denetçi olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir konusuna değinecek olursak bu alanda çalışan kişilerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ya da Mühendislik Fakültesinden mezun olanlar arasından seçildikleri söylenebilir.

İç denetçi ne iş yapar, görevleri nelerdir?

İç denetçinin görev alanı denetim mekanizması konumunda olduğu firmanın faaliyetlerinin iyileştirilmesi adına yapılacak çalışmaları kapsar. Bu doğrultuda iç denetçinin görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Şirketin üretim organizasyonunu denetlemek
  • İnsan kaynaklarının denetimini yapmak
  • Satın alma departmanının yürüttüğü faaliyetleri denetlemek
  • Muhasebe birimini denetlemek
  • İdari işlerin üzerine düşen görevleri ne şekilde gerçekleştirdiğini denetlemek

İç denetçi nasıl olunur?

  • İç denetçi olmak isteyenlerin öncelikle üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden ya da Mühendislik Fakültesinden mezun olması gerekiyor. Üniversite mezunu olmayan kişilerin herhangi bir firmada iç denetçi olarak görev alması mümkün değildir.
  • Bazı firmalar, kişilerin mezun olduktan sonra iç denetim ile alakalı sertifika programlarından sertifika almış olmasını talep edebiliyor.
  • İç denetçi statüsünde çalışmak için 24 aylık süre boyunca denetim yapan birinin yanında eğitim almak gerekiyor.

Uluslararası düzede geçerliliği olan sertifika programlarına katılmanız halinde CIA unvanını alarak mesleğe giriş yapabilirsiniz. Sertifika almak için belirli bir saat boyunca eğitim almanız ve yapılacak olan sınavlarda başarı göstermeniz gerekir.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İç denetçi ne iş yapar, görevleri nelerdir? İç denetçi nasıl olunur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA