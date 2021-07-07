İç denetçi ne iş yapar, görevleri nelerdir? İç denetçi nasıl olunur?

İç denetçi olmak için sağlanması gereken özel bir şart yoktur. İç denetçi olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir konusuna değinecek olursak bu alanda çalışan kişilerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ya da Mühendislik Fakültesinden mezun olanlar arasından seçildikleri söylenebilir.
İç denetçi ne iş yapar, görevleri nelerdir?
İç denetçinin görev alanı denetim mekanizması konumunda olduğu firmanın faaliyetlerinin iyileştirilmesi adına yapılacak çalışmaları kapsar. Bu doğrultuda iç denetçinin görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
İç denetçi nasıl olunur?
Uluslararası düzede geçerliliği olan sertifika programlarına katılmanız halinde CIA unvanını alarak mesleğe giriş yapabilirsiniz. Sertifika almak için belirli bir saat boyunca eğitim almanız ve yapılacak olan sınavlarda başarı göstermeniz gerekir.