Kurban bayramı ne zaman başlıyor? Emekli bayram ikramiyesi için tarih açıklandı! Bayram tatili kaç gün olacak?

Temmuz ayının gelmesi ile Kurban Bayramı tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Kurban zamanı yavaş yavaş yaklaşırken birtakım sorular da vatandaşların zihninde oluşmaya başladı. İşte, 2021 Kurban Bayramı takvimi ve emekli Kurban Bayramı ikramiyesi için açıklanan tarihler...
Kurban Bayramı tarihi ve Kurban Bayramı ikramiyesi, Temmuz ayına girilmesiyle beraber arama motorlarında araştırmalara konu oldu. Kurban zamanı yavaş yavaş yaklaşırken vatandaşlar, 2021 Kurban Bayramı takvimi için araştırmalarını sıklaştırdı.
KURBAN BAYRAMI İLE BİRLİKTE TATİL 11 GÜN OLUR MU?
Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Kurban Bayramı tatili ise bu sene hafta sonuna denk gelecek. 20 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz'la birleşmesi halinde tatilin 11 gün olacağı öne sürülürken, konuya dair ise henüz bir açıklama gelmedi.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi 'Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak' sorusunun cevabını merak ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklama ile bayram ikramiyesi için tarihleri verdi.
EMEKLİ İÇİN KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ 13-16 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA ÖDENECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.