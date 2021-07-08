İstanbul-İzmir Otoyolu'nda gişede beklemeye son

Ağustos 2019'da tüm etapları hizmete açılan otoyolda başlatılan uygulama sayesinde HGS-OGS gişelerinde bakiye yetersizliği yaşayan sürücüler nakit ve kredi kartı ile ödeme seçeneği olmadan gişelerdeki butonlara basarak alacakları ihlalli geçiş formuyla ödeme işlemlerini 15 gün içinde gerçekleştirebilecek. Otoyol
Yatırım ve İşletme AŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Omurtak, "HGS-OGS etiketine sahip müşterilerimiz 3 saniye içinde HGSOGS
gişelerinden çıkış işlemlerini gerçekleştirirken, nakit ve kredi kartı müşterilerimizin çıkışı bu gişelerde ortalama 45 saniye sürüyor. Yeni uygulamayla amacımız, işletmemiz süresince İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanacak milyonlarca sürücümüzün beklemeden hızlı bir şekilde geçişini sağlamak" dedi.