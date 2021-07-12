Kartal'a 1.1 milyarlık proje geliyor

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut
GYO, sahip olduğu araziler için gelir paylaşımlı ihalelerine devam ediyor. Bu yıl içinde İstanbul
Ayazağa, Ortaköy ve Beşiktaş gibi önemli ihaleleri tamamlayan şirket, şimdi de Kartal arazisi için ihale sürecini tamamladı. 'İstanbul Kartal Esentepe 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' ihalesinin ilk oturumu 30 Haziran'da yapılmış, Yıldızlar İnşaat ve Dağ Mühendislik teklif vermişti.
İKİ FİRMADAN TEKLİF GELDİ
9 Temmuz'da düzenlenen ikinci oturumda ise isteklilerin yazılı ve nihai teklifleri alındı. En yüksek teklif satış toplam geliri 1 milyar 150 milyon lira üzerinden arsa payı 403 milyon 650 bin lira (yüzde 35.10) ile Yıldızlar İnşaat tarafından verildi. Dağ Mühendislik ise 1 milyar 85 milyon lira satış toplam geliri üzerinden 379 milyon 750 bin lira (yüzde 35) arsa payı teklif etti. Teklifler değerlendirme aşamasında bulunuyor.
MİLLET BAHÇESİNE KOMŞU
Millet Bahçesi
'ne de komşu olan arazi, Kartal E-5 yolu üzerinde yer alıyor. Söz konusu arsa toplam 38 bin 334 metrekare büyüklüğe sahip. Emsalin 1.80 olduğu arsada toplam inşaat alanı ise 69 bin metrekare olarak belirlendi. Ticaret ve konut fonksiyonuna sahip alanda karma proje yapılacak. Emlak Konut GYO
, Kartal'da yer alan TOKİ
'ye ait 14 taşınmazı geçen yıl 457 milyon liraya satın almıştı. Bu kapsamda toplam 143 bin metrekare alanda yaklaşık bin 200 konutluk bir proje yapılması planlanıyor. Bu parsellerdeki projelerin değeri ise 2 milyar lirayı bulacak. İhalesi gerçekleştirilen Esentepe parselleri de bu proje kapsamında hayata geçiyor.
İHALELER PEŞ PEŞE
2021 yılını proje yılı ilan eden Emlak Konut, ihalelerini peş peşe gerçekleştiriyor. İstanbul Ortaköy'deki Levent Jandarma Lojmanları
'nın yer aldığı arsanın ihalesini Pasifik İnşaat kazandı. Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle düzenlenen ihalede şirket, 2 milyon 650 bin lira satış toplam hasılatı, yüzde 45 yani 1 milyon 192 bin 500 bin lira arsa payı teklifiyle kazanan oldu. Yine Beşiktaş'ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasının yer aldığı arsanın ihalesinin kazananı ise Fuzul İnşaat
olurken, Seyrantepe Polis Lojmanları
arsasının ihalesini de Dap Yapı
iştiraki Eltes İnşaat kazandı. Şirket, inşaat toplam satış geliri olarak 3 milyar 111 milyon liralık teklifle ipi göğüsledi.