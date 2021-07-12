Kozmetik dünyasının yerli temsilcisi Sora Kozmetik; ABD, Avrupa ve Afrika pazarına göz dikti

Kozmetik sektöründe küresel markalarla rekabet eden yerli kozmetik şirketi Sora Kozmetik, ihracat hedeflerini büyüttü. Profesyonellerin kozmetik markası Morfose, Bebak, Alix Avien vb. markaları bünyesinde barındıran Sora Kozmetik; ABD, Avrupa ve Güney Afrika pazarına odaklandı.

Kurulduğu 1981 yılından bu yana ihracatta önemli adımlar atan ve bugün aerosol dolum makinesi üreten dünyanın sayılı firmalarından biri olan Sora Kozmetik, global kozmetik pazar payını yükseltmeyi hedefliyor. Dünyada 5 kıtada 130 ülkeye ihracat gerçekleştiren Sora Kozmetik; saç bakım ve şekillendirme kategorisinde profesyonellerin tercihi Morfose marka ürünleriyle ön plana çıkarken ABD, Avrupa ve Güney Afrika pazarlarındaki gücünü artıracak.

ABD'de New York'ta, Avrupa'da İngiltere'de kendi ofislerini 2 yıl önce kuran Morfose Kozmetik, bu yıl Paris'teki yeni ofisini hayata geçirmeyi planlıyor. Şirket, önümüzdeki 3 yıl içerisinde ise yurtdışı ofislerine yenilerini de eklemeyi hedefliyor. Öte yandan şirket, yurtdışında bulunan kendi fabrikalarında üretim yaparak gücünü perçinliyor.

"GLOBAL PAZARA HAKİM OLMA GÜCÜMÜZ VAR"

Yurtdışı ofislerinin tam kapasite çalışmasıyla birlikte ivme kaydedeceklerini Sora Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanları İlhan Karahan ve Barış Elvan Kesme, önümüzdeki 3 yıl içerisinde yüzde 200 büyüme hedeflediklerini anlattılar.

Yıllık toplamda 450 milyon adet üretim hacmine sahip olduklarını belirten İlhan Karahan kozmetik sektörünün geleceğine damga vurmak için çalıştıklarını vurguladı. Uluslararası şirket kabiliyetini genişletmeyi amaçladıklarını ifade eden Karahan, yurtdışı ofislerinin sayısını artırarak ihracat payını büyütmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Küresel markalarla rekabet ederek iddialarını ortaya koyan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karan, "Kozmetik sektöründe global pazara hakim olabilecek kapasitedeyiz. Gelecek için pist kurduk. Bu pistte hızımızı artırarak geleceğe doğru yükselişimizi sürdüreceğiz. Sektörün geleceğinde hakim güç olmaya adayız" dedi.

CİRONUN YÜZDE 70'İ İHRACATTAN GELİYOR

Türkiye'de Silivri ve Çatalca'da üç fabrikada üretim gerçekleştiren Sora Kozmetik; Çatalca Serbest Bölgede 30 bin m2, Silivri'de ise 40 bin m2 olmak üzere toplamda 70 bin m2'lik kapalı alanı bulunan üretim tesislerine sahip.

AR-GE çalışmaları ve teknolojik altyapısıyla da dikkatleri üzerine çeken şirket, cironun yüzde 70'ini ihracattan sağlıyor. Ürün kalite ve yelpazesini her geçen gün geliştiren Sora Kozmetik, AR-GE çalışmalarıyla desteklediği teknolojik altyapısındaki gücünü tüketici odaklı vizyonuyla birleştirerek yükselişini sürdürüyor.