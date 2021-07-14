Allianz Türkiye’ye insana saygı ödülü

Allianz Türkiye
, kariyer. net tarafından 20'ncisi düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri organizasyonundan üst üste üçüncü kez ödülle döndü. Kariyer.net üzerinden yapılan tüm iş başvurularına adaya özel dönüş yapan firma, bu yaklaşımı ile 2019 ve 2020 yılları "İnsana Saygı Ödülü"ne layık görüldü. Allianz Türkiye, işe başvuru süreçlerindeki uygulamalarıyla üç yıldır üst üste İnsana Saygı Ödülü'ne layık görülüyor. Allianz Türkiye, "gelecek" hedefi için attığı adımları, potansiyel adaylarla kurulan yakın iletişim faaliyetleriyle sürdürüyor.
İNSAN ODAKLI BAKIŞ
Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Allianz Türkiye İnsan Kaynakları, Çevik Ofis ve Operasyon Destek Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel "Mevcut ve potansiyel çalışanlarımızın tutkuyla yürüyecekleri yolu inşa etme ve tercih edilen işveren olma vizyonuyla hareket ediyoruz. İnsan odaklı iş ve işe alım yaklaşımımızın, bu alanda Türkiye'nin önde gelen organizasyonlarından biri olan İnsana Saygı Ödülleri'nde üst üste üçüncü kez ödüle layık görülmesi bizlere gurur veriyor" dedi.