Kamu işçisine bayram öncesi ikramiye! Hesaplara kaç lira yatıyor?

Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 700 bin işçiye her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödeniyor. Bu ikramiyeler de 13'er günlük dört taksite bölünerek işçilerin hesaplarına yatırılıyor. İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. İşçiler bu yılın ilk yarısında 2 taksit halinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de hesaplara yatırıldı. Böylece işçiler 13 günlük ikramiyelerini bayram öncesi 0hesaplarında gördü. Bundan sonra 13 günlük daha ödeme yapılacak. Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre 17 Aralık'ta ödenecek. İşçilerin aldığı 13 günlük en az ikramiye bin 108 lira olarak ödeniyor. Bu durumda 52 günlük en az ikramiye ise asgari ücretli işçi için net 4 bin 433 lirayı geçiyor.

KİM NE KADAR TEDİYE (İKRAMİYE) ALACAK?



Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)



3.577,50 4.433,15 1.108,28



3.750 4.646,91 1.161,73



4.000 4.956,59 1.239,14



4.250 5.266,63 1.316,65



4.500 5.576,30 1.394,07



4.750 5.885,97 1.471,50



5.000 6.196,01 1.548,99



5.250 6.505,68 1.626,42



5.500 6.815,35 1.703,84



5.750 7.125,39 1.781,35



6.000 7.435,06 1.858,77



NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır.