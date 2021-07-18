Dijital bayram harçlığı Paycell’de

Dijital
ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell
, bu bayramda da uzaktan harçlık isteme ve gönderme özelliğiyle çocuk ve gençleri sevindirecek. Hızlı ve kolay para transferine imkân tanıyan bu özellik sayesinde büyükler, sadece cep telefonu bilgisi girerek 'dijital harçlık' gönderebilecek. Paycell'in 'Harçlık İste/ Harçlık Gönder' özelliği sayesinde bu bayram ebeveyn ve akrabalar, sadece rehberde kayıtlı cep numaralarını kullanarak en kolay şekilde küçüklere ve gençlere kolayca bayram harçlığı gönderebilecek.
12 MİLYON İNDİRİLME RAKAMI
Paycell, bayram sürecinde en fazla sayıda kişiden bayram harçlığı toplayan kullanıcıya, topladığı harçlık tutarı kadar hediye verecek. Paycell Super App
'in kolay ve güvenli ödeme altyapısı sayesinde hızla yaygınlaştığını, zenginleşen özellikleriyle 12 milyon indirilme rakamına ulaştığını belirten Paycell Genel Müdürü Onur Güven
, yeni normalin en büyük ihtiyaçlarından biri olan temassız para transferi teknolojisi sayesinde, bu bayram da Paycell'in 'dijital harçlıkların' adresi olacağını ifade etti.