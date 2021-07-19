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Giriş Tarihi: 19.7.2021 09:26

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile birlikte Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı için şartlar ve sınavlar hakkında bilgileri paylaştı. Personel alımı başvuru tarihleri de yayımlanan ilan ile birlikte kesinleşmiş oldu. Peki, Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı nasıl yapılır.

Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika personel alımı ilanı haberi geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanı içerisinde, 750 sözleşmeli muhafaza memuru alınacağı açıklandı. Ağustos ayında başlayacak olan personel alımı başvuru şartları ve sınav adımları da adaylar ile paylaşıldı. Buna göre, Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru tarihleri neler ve başvuru şartları ne? İşte, yayımlanan ilana ilişkin detaylar...

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlık, personel alımını Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle, uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınavla gerçekleştirecek. Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" üzerinden başvurabilecekler.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecekler.

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Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
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