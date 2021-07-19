Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika personel alımı ilanı haberi geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanı içerisinde, 750 sözleşmeli muhafaza memuru alınacağı açıklandı. Ağustos ayında başlayacak olan personel alımı başvuru şartları ve sınav adımları da adaylar ile paylaşıldı. Buna göre, Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru tarihleri neler ve başvuru şartları ne? İşte, yayımlanan ilana ilişkin detaylar...