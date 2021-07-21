Giriş Tarihi: 21.7.2021

Çırak ve kalfa ücretlerine devlet desteği eylülde artıyor HAZAL ATEŞ

Hükümet, mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak için düğmeye bastı. Kalfalıkta alınan ücretler artırılacak. 150 bin olan çırak sayısı 1 milyona çıkarılacak