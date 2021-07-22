Bakan Pakdemirli'den üreticilere müjde: Satılamayan kurbanlıkları 'ESK' alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ""Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Bu yıl da kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde, Et ve Süt Kurumumuz eliyle biz alacağız." dedi.

"BİRİNCİ KALİTE KURBANLIKLARIN ET KİLOGRAMI 42 TL'DEN ALINACAK"

Bu kapsamda, üreticilerin en yakın Et ve Süt Kurumu Kombinalarına başvurabileceklerini dile getiren Pakdemirli, "Et ve Süt Kurumumuz bu yıl birinci kalite büyükbaş kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite kesimlik kurbanlıkların et kilogramını 40 liradan satın alacak. Küçükbaş hayvanlarda ise birinci kalite toklu kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite koyunların et kilogramını 38 liradan satın alacak." diye konuştu.

Alım fiyatları ile ilgili diğer detayların bugün ESK tarafından duyurulacağını belirten Pakdemirli, üreticilerin, kesime getirecekleri elde kalan kurbanlık hayvanları için Tarım İl Müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini söyledi.