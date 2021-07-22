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Giriş Tarihi: 22.7.2021 15:56

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası kredi faiz oranları Temmuz 2021! Kredi faiz oranları!

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası kredi faiz oranları Temmuz 2021! Kredi faiz oranları!

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların bayram sonrası düşük faizli rakamlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Geçtiğimiz dönemlerde kredi faiz oranlarında önemli bir düşüş görülürken ihtiyaç ve alınacak kredi miktarına göre de durum değişebiliyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi gibi farklı kategorilerde kredi imkanı veren bankaların kredi faiz oranları da netlik kazandı. İşte, 2021 bankaların verdiği krediler ile kredi faiz oranları 2021

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla resmi kurumlar tatile girdi. Bayram sonrası açılacak olan kurumlar arasında bankalar da yer alıyor. Bu nedenle de başta kamu bankaları olmak üzere bankalarda işi olan vatandaşlar, faiz oranları ve banka vezne işlemleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, 2021 Temmuz ayı itibarıyla bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte, başta kamu bankaları olmak üzere güncel kredi faiz oranları...

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

Bayram Kredisi Kampanyası: %1.51'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

50 BİN TL'LİK KREDİ İÇİN 12 AYLIK ÖDEME TABLOSU NASIL OLUYOR?

ING Bank: Kredi Faizi (%): 1,35 Aylık ödeme (TL): 4.618 TL Toplam ödeme (TL): 55 bin 682 TL Yapı Kredi: Kredi Faizi (%): 2,32 Aylık ödeme (TL): 4.958 TL Toplam ödeme (TL): 59 bin 765 TL Akbank: Kredi Faizi (%): 1,82 Aylık ödeme (TL): 4.781 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 654 TL Halkbank: Kredi Faizi (%): 1,67 Aylık ödeme (TL): 4.729 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 12 TL

Ziraat Bankası: Kredi Faizi (%): 1,54 Aylık ödeme (TL): 4.683 TL Toplam ödeme (TL): 56 bin 469 TL Türkiye İş Bankası: Kredi Faizi (%): 1,65 Aylık ödeme (TL): 4.722 TL Toplam ödeme (TL): 56 bin 928 TL QNB Finansbank: Kredi Faizi (%): 1,39 Aylık ödeme (TL): 4.632 TL Toplam ödeme (TL): 55 bin 847 TL Fibabanka: Kredi Faizi (%): 1,85 Aylık ödeme (TL): 4.792 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 767 TL

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Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası kredi faiz oranları Temmuz 2021! Kredi faiz oranları!
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