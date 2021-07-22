Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası kredi faiz oranları Temmuz 2021! Kredi faiz oranları!

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla resmi kurumlar tatile girdi. Bayram sonrası açılacak olan kurumlar arasında bankalar da yer alıyor. Bu nedenle de başta kamu bankaları olmak üzere bankalarda işi olan vatandaşlar, faiz oranları ve banka vezne işlemleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, 2021 Temmuz ayı itibarıyla bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte, başta kamu bankaları olmak üzere güncel kredi faiz oranları...