Mobilya ihracatında 2 milyar dolarlık rekor

Türkiye'nin mobilya
ihracatı yılın ilk
yarısında 2020'nin aynı
dönemine göre yüzde
35 artarak 2 milyar dolar
ı
aştı. İstanbul Mobilya,
Kağıt ve Orman
Ürünleri İhracatçıları
Birliği'nin verilerine
göre, Türkiye'nin en
yüksek oranda cari fazla
veren sektörler arasında
yer alan ve ihracatını
her geçen yıl yükselten
mobilya, kağıt ve orman
ürünleri sektörü, ekonomiye
katkısını artırarak
sürdürüyor. Yılın ilk
yarısında sektörün ihracatı
2020'nin aynı dönemine
göre yüzde 29 artarak
3.2 milyar dolara
ulaştı. Yüzde 35 yükseliş
gösteren mobilya
ihracatı ise 2 milyar
doları aşarak rekor
kırdı. Haziranda mobilya,
kağıt ve orman ürünleri
sektörü 614 milyon
dolar, mobilya ise 387
milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirdi. En çok
mobilya ihracatı yapılan
ülkeler Irak, Almanya,
ABD, İsrail ve Fransa
olarak sıralandı.