Bayramda 2.1 milyar dakika konuştuk

Kurban Bayram'ında da telefon elimizden düşmedi. Arifeyi de kapsayan beş günlük Kurban Bayramı
'nda BiP
'le yapılan sesli ve görüntülü görüşme süresi, geçen Ramazan Bayramı'na oranla yüzde 25 arttı. 19-23 Temmuz'da Turkcell
'liler, 2 milyar 174 milyon 316 bin 434 dakika konuşurken, bunun en büyük bölümü 508 milyon 409 bin 626 dakika ile bayramın birinci günü gerçekleşti. İstanbul, 255 milyon 613 bin 805 dakikalık süreyle konuşma trafiğinin en yoğun olduğu birinci il oldu. İstanbul'u, 79 milyon 148 bin 337 dakikayla Ankara ve 67 milyon 245 bin 220 dakikayla İzmir takip etti. En çok konuşan iller sıralamasında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın ardından Antalya, Diyarbakır, Bursa ve Mersin ilk 10 içinde yer aldı. Turkcell'liler, bu bayramda yurt dışındaki tanıdıkları ve yakınlarıyla 3 milyon 739 bin 509 dakika konuşma gerçekleştirdi.