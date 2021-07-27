Giriş Tarihi: 27.7.2021

Reel kesimin güveni 9 yılın zirvesinde

Ekonomideki güçlü seyir üçüncü çeyreğe de taşındı. Rel sektörün güveni 2012’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Kapasite kullanım oranı da 19 ayın zirvesinde