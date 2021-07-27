TAV yılın ilk yarısındaki yolcu sayısını açıkladı

EN BAŞARILI ÜÇ AYLIK DÖNEM

Şener, 2021'in ikinci çeyreğinin operasyonel olarak 2019'dan bu yana en başarılı üç aylık dönem olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"2019 yılından beri kaydedilen en yüksek FAVÖK'ü elde ettiğimiz 2021'in ikinci çeyreği ise operasyonel olarak 2019'dan bu yana geçirdiğimiz en başarılı üç aylık dönem oldu. Havacılık sektöründe mevsimsel olarak en kuvvetli dönem üçüncü çeyrek olduğu için, karantinasız seyahat imkanlarının da devamı koşuluyla, bir sonraki çeyreğin çok daha güçlü olmasını bekliyoruz. Haziran'ın ilk haftasında Türkiye'den Almanya'ya, son haftasında Türkiye'den Rusya'ya ve Temmuz'un ikinci haftasında da Türkiye'den Polonya'ya karantinasız seyahat etmek mümkün hale geldi. Böylece Türkiye'deki dış hat yolcumuzun yaklaşık yüzde 65'ini oluşturan Rus, Alman, Ukraynalı ve Polonyalı misafirlerimizi artık havalimanlarımızda ağırlayabilir hale geldik. Kuzey Makedonya'nın AB'nin yeşil listesine girmesi ve Gürcistan ana pazarlarının çoğunun da karantinasız seyahat imkanına kavuşması ile Haziran yolcusunda önemli bir toparlanma yaşadık. Ancak bu yeni izinlerin tam etkisini Temmuz ayı ve sonrasında görmeyi bekliyoruz. Beklentilerimize uygun bir şekilde, Temmuz'un ilk yarısı toparlanma açısından Haziran'dan çok daha iyi geçti."