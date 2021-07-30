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Giriş Tarihi: 30.7.2021

Ekonomik güven endeksi 38 ayın zirvesine yükseldi

Ekonomik güven endeksi 38 ayın zirvesine yükseldi
Pandeminin etkisinde geçen son 1.5 yılda dünyada büyüme performansı sergileyen nadir ülkeler arasına giren Türkiye ekonomisine güven son 3 yılın zirvesine yükseldi. Ekonomik güven endeksi temmuz ayında, hazirana göre yüzde 2.3 oranında artarak 100.1 ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Reel kesim güven endeksi 2017 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
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Ekonomik güven endeksi 38 ayın zirvesine yükseldi
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