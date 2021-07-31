Bakiyem.com 3 kat büyüyerek 220 Milyon TL’lik işlem hacmine ulaştı

"Ödeme almanın en kolay yolu" mottosuyla çalışmalarını sürdüren Bakiyem
.com, geçen yılki işlem hacmine göre 3 kat büyüyerek 220 Milyon TL'lik işlem hacmine ulaştı. Tüm finansal işlemleri tek platformda dijitalleştirerek 3500'i aşkın firmanın altyapısını güçlendiren ve satışlarını artıran çözümler sunan Bakiyem.com'un B2B ürünü de iş ortağıyla birlikte katıldığı IDC Türkiye CIO Awards 2020 yarışmasında 3 dalda ödüle layık görüldü. Bakiyem.com Kurucu Ortağı Umut Yalçın, "2021 sonuna kadar öncelikli hedefimiz hem bireysel satıcıların hem de firmaların satış süreçlerindeki ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirdiğimiz dijital mağazacılık girişimimiz Shopalm'i yurtdışına açmak. Ayrıca önümüzdeki 3 sene içerisinde B2B ürünlerimiz ile Avrupa'ya açılmayı hedefliyoruz" diyor. Pandeminin etkileri, günlük rutinlerimizi dijital platformlara taşırken, online ödeme sistemleri sektörünün de hızla büyümesine sebep oldu. Kayda değer bir büyüme gösteren e-ticaret sektörü, ödeme alışkanlıklarında da bu değişimi beraberinde getirdi. Temel bankacılık işlemlerinden kredi süreçlerine kadar birçok finansal işlem neredeyse banka şubesine hiç uğramadan gerçekleştiriliyor. İşletmeler, güvenilir ve kullanışlı kanallar aracılığıyla bağlantı kurabilecekleri finans kurumlarıyla çalışıyor ve işlemlerini tek bir platform üzerinden gerçekleştirebilecekleri kolay çözümler arıyor. Bakiyem.com, kurulduğu 2017 yılından bu yana herhangi bir teknik bilgiye gerek olmadan dakikalar içerisinde kurulabilen, kolay kullanıma sahip ödeme çözümleri ve bu çözümlere yönelik entegre modüllerle platformlar geliştiren bir finansal teknoloji şirketi. "Ödeme almanın en kolay yolu" mottosuyla çalışmalarını sürdüren Bakiyem.com, kolay, hızlı ve düşük maliyetlerle ödeme almak isteyen farklı büyüklüklerdeki firmalar için online ödeme çözümleri üretiyor. Geçen yılki işlem hacmine göre 3 kat büyüyen Bakiyem. com, 220 Milyon TL'lik işlem hacmiyle farklı sektörlerden 3500'i aşkın firmanın altyapısını güçlendiriyor ve satışlarını artıran çözümleriyle dikkat çekiyor.
ODAK NOKTASI, SİBER GÜVENLİK!
Hızlı büyüyen e-ticaret sektörünün pandemi sonrasında da bu büyüme ivmesinin devam edeceğini söyleyen Bakiyem.com Kurucu Ortağı Umut Yalçın, "Pandemiyle birlikte insanların alışveriş alışkanlıkları değişti. Pandemiden sonra hem e-ticaret hem de online ödeme sektörünün hızlı bir şekilde büyümeye devam etmesini bekliyoruz. Çünkü bu süreçte insanlar mutlaka bir kere bile olsa e-ticaretin ve online ödemenin kolaylıklarını yaşadı" diyor. Bakiyem.com'un en önemli odak noktasının siber güvenlik olduğuna dikkat çeken Umut Yalçın, siber güvenlik konusunda sağladıkları tam güvenlikle ilgili şu bilgileri veriyor: "Regülasyon koyucu kurumlar bizim gibi online ödeme sistemlerinde Türkiye'de hizmet veren veya aracı olan şirketleri belli standartlara göre denetliyor. Bu standartlara sahip olmak için PSI-DSS, ISO 27001 gibi güvenlik sertifikalarına sahibiz. Aynı zamanda Felaket Kurtarma Senaryoları (Disaster Recovery Plan) sayesinde online ödeme sektörünün önde gelen şirketlerinden birisi olduğumuzu düşünüyoruz." Pandemi sürecinde sahada satış yapan firmaların da e-ticarete yöneldiğini aktaran Umut Yalçın, temassız, link ve QR kod aracılığıyla ödeme yöntemlerinin yaygınlaştığının altını çiziyor. Umut Yalçın, sundukları hizmetlerle ilgili şu bilgileri paylaşıyor: "Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özellik, sektör bazlı çözümleri ve kolay ara yüzleri ile firmalara pratik ve düşük maliyetli kullanım sağlıyor olmamız. Kullanıcılar tek bir panel üzerinden ihtiyaç duyulan tüm ödeme çözümlerine ulaşabiliyor. Tüm bu avantajlara ek olarak daha fazla ürün özelliği sunmamız rekabet avantajı oluşturuyor. Mobil POS uygulamamız firmaların bir fiziki POS cihazına ihtiyaç duymadan, zaman ve yer fark etmeden kolaylıkla ödeme almalarını sağlıyor. Pazar Bakiyem çözümü firmaların bir web sitesi olmadan da online olarak ürünlerini satışa sunmalarını ve kredi kartıyla ödeme almalarını sağlıyor. B2B şirketlerin hem saha personelini hem bayi organizasyonunu dijitalleştiriyoruz. Saha Bakiyem çözümü bir şirketin sipariş-ödeme alma süreçlerini iyileştirmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için şirketin muhasebe ve CRM sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşen yazılım hizmeti olarak öne çıkıyor. Link ve QR kodla ödeme, kart saklama sık kullanılan özellikler olarak öne çıkıyor. Banka Bakiyem, kullanıcıların tüm banka hesap hareketlerini tek sayfadan takip etme olanağı sağlayan bir teknoloji sunuyor. Kullanıcılar cep telefonlarını POS cihazı gibi kullanabiliyor.