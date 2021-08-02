Bakan Bilgin duyurdu! Yangınlardan etkilenen vatandaşların prim ödemelerine erteleme

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, devam eden yangınlara müdahaleler de gece gündüz demeden devam ediyor.

"PRİM BORÇLARININ ÖDEME SÜRELERİNİ ERTELİYORUZ"

Öte yandan yangınlardan etkilenen vatandaşlar için de destek çalışmaları sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada prim borçlarının ertelendiğini duyurdu ve "Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerimizde çıkan yangınlardan etkilenen ilçelerimizdeki işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerini erteliyoruz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın ilaçlarına erişimi için de gereken tedbiri aldık" ifadelerine yer verdi.