Bakan Bilgin duyurdu! Yangınlardan etkilenen vatandaşların prim ödemelerine erteleme

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, devam eden yangınlara müdahaleler de gece gündüz demeden devam ediyor.
"PRİM BORÇLARININ ÖDEME SÜRELERİNİ ERTELİYORUZ"
Öte yandan yangınlardan etkilenen vatandaşlar için de destek çalışmaları sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada prim borçlarının ertelendiğini duyurdu ve "Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerimizde çıkan yangınlardan etkilenen ilçelerimizdeki işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerini erteliyoruz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın ilaçlarına erişimi için de gereken tedbiri aldık" ifadelerine yer verdi.
Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde:
Kronik hastalığı olanların süresi biten raporları geçerli sayılarak ilaç ve tıbbi malzemeleri karşılanmaya devam edilecek. Evleri zarar gören vatandaşlarımız da en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak ilaçlarını temin edebilirler.
"DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARI VE İMKANLARIYLA SAHADADIR"
Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır. Bu zor günleri el ele atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız.