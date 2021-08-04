Türkiye devlerin telefon üretim üssü oldu

SON yıllarda Çinli firmaların doğrudan yatırım üssü haline gelen Türkiye, ardı ardına yatırım almaya devam ediyor. Farklı alanlardan birçok yatırım için Türkiye'yi yatırım rotasına alan Çinlilerin özellikle son birkaç yılda teknoloji alanındaki yatırımları öne çıkmaya başladı. Akıllı telefon üretimi ile bilinen dünya devi Oppo, Techno, Xiaomi ve Vivo gibi firmaların doğrudan yatırımlarıyla Türkiye bölgesinde telefon üretim üssü olmaya başladı. Bu firmalar önemli pazarları konumunda olan Batı
ülkelerine yakın olmak için Türkiye'de yatırımlarını artırmaya kararlı görünüyor. Bu hedef doğrultusunda ülkemizde akıllı telefon üretimi yapan şirketlerin sayısı yıldan yıla artıyor. Son dönemde pek çok teknoloji şirketi Türkiye'ye yatırım kararı açıklarken, söz konusu yatırımlar, ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra pek çok kişiye de istihdam kapısı oldu. Önümüzdeki yıllarda bu firmaların artan üretim kapasitelerine bağlı olarak istihdamlarının da önemli oranda artması bekleniyor.
DEVLER FABRİKALARINI KURDU
Son yıllarda başlattığı atakla akıllı telefon pazarının dev firmalarıyla rekabete girişen Xiaomi, Çin dışındaki üçüncü fabrikasını Hindistan
ve Endonezya
'nın ardından mart ayı sonunda Türkiye'de kurdu. İstanbul
'un Avcılar'da kurulan fabrikanın yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacağı bildirildi. Fabrikada 2 bin kişilik istihdam yaratılması hedefleniyor. Fabrika Salcomp ve Xiaomi ortaklığıyla kuruldu.
İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI
Çinli dev akıllı telefon markası Oppo ise Türkiye'de yatırım için Tuzla
'yı seçti. Tuzla'da 12 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrika, Çin menşeli cep telefonu markası OPPO tarafından akıllı telefon üretim tesisine dönüştürüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşviki ile desteklenen OPPO'nun üretim tesisinin ciddi anlamda istihdama katkı sunması bekleniyor.
YATIRIMDA KARARLI
Çin merkezli teknoloji şirketi H3C ile Boğaziçi Holding
iştiraki Boğaziçi Bilgisayar arasında yaklaşık 2 yıl önce imzalanan distribütörlük anlaşması fiziki yatırıma dönüşüyor. H3C Uluslararası Ticaret Başkan Yardımcısı Richard Xie, Türkiye'nin H3C'nin dış yatırımlarında öncelikli ülke konumunda olduğunu söylerken, Boğaziçi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tecdelioğlu muhtemel yatırımın gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin kazanacağını ifade etti. H3C Uluslararası Ticaret Başkan Yardımcısı Richard Xie ise, "Avrupa, Asya ve Afrika pazarlarının tam ortasında yer alan bir ülkeden söz ediyoruz. Dinamik nüfus ve son yıllarda artan teknoloji yatırımları Türkiye'yi yatırımda tercih etmemizde etken faktörler" ifadelerini kullandı.
GAYRİMENKUL GELİŞTİRECEK
Çin,
Türkiye'de gayrimenkul pazarına konut geliştirici olarak girmeyi hedefliyor. Super Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Gökçiler, "Çinliler özellikle İstanbul'dan arazi satın almaya başladılar. Proje geliştirip, müteahhitlik yapacaklar" dedi. Çinlilerin büyük satın alımlar yaptıklarına dikkat çeken Gökçiler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iki yeni şehir kuracağız açıklamasının ardından, Çinliler ülkemizde kurdukları şirketlerle satın almalara başladılar. Proje geliştirip markalı konut sektöründe ciddi bir oyuncu olmaya hazırlanıyorlar" diye konuştu. Kıbrıs'ta da yoğun satın alımlar olduğunu kaydeden Gökçiler, "Türkiye doğunun en batısında ve çok avantajları var. Çin'e çok dikkatli bakmak gerekiyor" diye konuştu.