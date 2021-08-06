Türk bilim insanları harekete geçti: Marmara’yı kurtaracak 17 proje

ENDEMİK DEĞİLSE YAPMAYIZ

Bizim Bilim Kurulu tarafından şu ana kadar biyolojik ve mekanik mücadelede yapmış olduğumuz, izlediğimiz yol da buydu. Genel tavrımız da şu şekilde: Herhangi bir şekilde Marmara Denizi'nin doğası haricinde herhangi başka bir mikroorganizmanın veya bir yapının denize gönderilmesi konusunda kesin kararımız var, yani endemik olmadığı sürece, fizibil olmadığı sürece, insan ve balık sağlığına etkisi incelenmediği sürece herhangi bir müdahaleyi ve mücadeleyi şu an Marmara Denizi'nde yaptırmıyoruz."