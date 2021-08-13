Giriş Tarihi: 13.8.2021

Trafik kazasında cepten ödeme yok HAZAL ATEŞ

Sağlık hizmetinde trafik kazalarında kusur oranına bakılmadan, vatandaşın sosyal güvencesi olmasa da tüm tedaviyi sigorta karşılıyor. Kaza nedeniyle estetik ameliyatların faturası da ödeniyor