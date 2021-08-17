Yeşile komşu evlere talep yüzde 200 arttı

Gayrimenkul yatırımcılarının lüksten beklentileri değişti. Yeşile komşu olma yeni kriterler arasında girdi. Üstelik bu tip konutlarda değer artışı da dikkat çekiyor. Parklara korulara komşu konutlardaki değer artışı potansiyelinin, olmayan konutlara kıyasla yüzde 47 daha fazla olduğu belirtiliyor. Uzun süredir etkisini hissedilen pandemi sürecinde, doğaya duyulan özlem net şekilde gayrimenkul sektöründe kendini hissettirdi. Özellikle yeşil alanlara erişimi bulunan, insanların evlerindeyken de doğayla iç içe olabildiği evlere yönelik talep, son dönemde bahçeli evlerde yüzde 228, balkonlu evlerde yüz 100'e yakın ölçüde artmış durumda. Dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık firmalarından Knight Frank'in 'Living By Park 2020
' raporuna göre, gayrimenkul yatırımcılarının lüksten beklentileri dünyanın her yerinde değişti. Yeni lüks kriterlerinde aydınlık, ferah, orman ve koru manzarası öne çıkıyor. Knight Frank 2020 The Wealth Report ve Dünya Şehirleri Kültür Forumu
'na (World Cities Culture Forum
) göre yeşil alan, parklara ve koruya komşu olan konutlardaki fiyat yükseliş potansiyeli, kentteki diğer konutlara göre yüzde 47 değer kazandığı görülüyor.
PROJEDE 5 KRİTER
DAP Yapı
Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz
, değişen bu beklentileri iyi analiz ederek, tasarladıkları yeni konsepti Nişantaşı
'nda hayata geçirdiklerini söyledi. Ön talep toplama döneminin ardından resmi olarak satışına başlanan Nişantaşı Koru projesi, lokasyon olarak Amerikan Hastanesi
ile Ihlamur Kasrı arasında konumlandığını aktaran Yılmaz, proje için 'yeni lüks' kavramını tanımlamak için oluşturulan 5 kriter şu şekilde sıraladı:
Şehrin merkezinde dünyaca ünlü ve köklü bir semtte yer alması: Nişantaşı Koru projesi, iki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul
'un merkezinde, şehir dışından ya da yurtdışında gelenlerin bile mutlaka ziyaret etmeden dönmediği, en köklü ve prestijli semtlerden Nişantaşı'nda yer alıyor. Proje, lüks ve prestijli markalarının yer aldığı Abdi İpekçi Caddesi
'ne 650 metre, City's Alışveriş Merkezi'ne ise 300 metre mesafede bulunuyor.
Sınırlı sayıda bir yapıya sahip olması: Sınırlı sayıda konut bulunan bir proje olan Nişantaşı Koru, 25 dönüm arazi üzerinde koruya komşu sadece 160 kişiyi ayrıcalıklı bir yaşamla buluşturuyor.
Lüks tekne mantığıyla tasarlanmış, kişiye özel konut seçenekleri: Nişantaşı Koru'nun en önemli ayrıcalıklarından biri yüksek tavanlar, geniş teras ve bahçeler, geniş salonlar, geniş ve konforlu odalar ve mutfaklar... Lüks tekne mantığıyla tasarlanan Nişantaşı Koru'da 6. katta dairenize özel Boğaz manzaralı sonsuzluk havuzları, 8 metreye varan tavan yükseklikleri, bahçe villa ve teras villa konsepti ile daire büyüklüğünde teraslar bulunuyor.
Miras gibi babadan oğula geçecek, bulunduğu şehre değer katacak kıymetli bir sanat eseri niteliğinde olması: Proje geliştirdiği bölgelerin karakteristiğine uygun, yenilikçi projelere imza atan DAP Yapı, Nişantaşı Koru projesinde lüksü yeniden tanımlayan özellikleriyle, nesilden nesile miras kalacak bir proje sunuyor.
Son kriter ise 'sağlıklı ev' kriterleri: DAP Yapı, bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle birlikte, Çekmeköy'de 58 bin 300 ve Nişantaşı'nda 18 bin kişiden görüş alarak 'Sağlıklı Ev' konseptini geliştirdi. Sağlıklı Ev konseptinin ilkini, Çekmeköy Ormanköy projesiyle hayata geçiren DAP Yapı, aynı konsepti şimdi Nişantaşı'na taşıdı. Başta Ihlamur Kasrı olmak üzere komşusu olan 60 bin metrekare alana sahip koru alanından gelen bol oksijen sayesinde, şehrin merkezinde konforlu bir yaşam sunacak.
NIŞANTAŞI DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK
NEW York'da park ve koruya komşu dairelere ilgi yüzde 63 oranında artış gösterirken Londra'da bu oran yüzde 75'e kadar artış gösteriyor. İstanbul'da ise bu artışın bazı bölgelerde yüzde 200'ü aştığı tahmin ediliyor. Pandemi sonrası doğaya komşu yaşamanın öneminin arttığını belirten Ziya Yılmaz, "Biz de DAP Yapı olarak bu ihtiyacı görüp, Nişantaşı Koru projesiyle nesilden nesile miras olarak bırakılan, dünyada parmakla gösterilecek ve yıllar boyunca değerini koruyacak bir eser geliştirdik. Proje bittikten sonra Nişantaşı'na gelen insanlar, bu projeyi de gezip görmek isteyecek. DAP Yapı'nın yenilikçi vizyonuyla Emlak Konut güvencesinin birleşimi olan bu proje; iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul'umuzun gözbebeği Nişantaşı'nda, 50 yıl sonra bile değerine değer katacak mücevher kadar kıymetli bir eser olacak" ifadelerini kullandı.
KORUYA KOMŞU YAŞAM
MİMARİSİ ve tasarımı ile yıllar boyunca değer kazanacak bir proje geliştirdiklerini belirten Ziya Yılmaz, şöyle konuştu: "Lüksün ötesinde bir yaşam hayal eden insanlar, her zaman park, yeşil alanlar ve koruya komşu konumda bulunan gayrimenkulleri hem yaşamak hem de nadir bulunan bir daire olduğu için yatırım yapmak için tercih etmişlerdir. Bu nedenle dünyanın hemen hemen her yerinde park ve koruya komşu daireler her zaman mücevher gibi az bulunan kıymetli yatırım ürünleri olmuştur. Pandeminin etkisi ile uzun süre evlerde karantina dönemi geçiren kitleler, artık hayatlarının kıymetini çok daha iyi biliyor ve yeşil bir doğanın içinde yaşama şansı yok ise şehir merkezindeki yeşil alanı bol park ve koru alanlarına yöneliyor. Londra ve New York gibi yıllık konut fiyat artışlarının yüzde 5 yükseldiği dönemler bile yabancı ekonomistler tarafından 'sert fiyat artışı' şeklinde yorumlanıyor."