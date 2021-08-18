İkinci el araba fiyatları düşecek! Yeni ÖTV kararı sonrası otomobil piyasası hareketlendi

"B VE C SEGMENTLERİNDE BAZI ARAÇLARLA İLGİLİ ÖTV İNDİRİMİ GERÇEKLEŞTİ"

ÖTV indiriminin ardından piyasada hareketlilik yaşanacağını söyleyen Yallagöz, "Piyasada, sıfır araçların satışında hareketlilik görülecektir. İkinci el araçlarda ise bu durum biraz zamana yayılacaktır. B ve C segmentlerinde bazı araçlarla ilgili ÖTV indirimi gerçekleşti. Matraha bağlı olarak, maksimum yüzde 16 olarak belirlenen bir indirim söz konusu. Bu da bazı arabalarda 50-60 binlik bir indirime tekabül ediyor. ÖTV indirimi halkımız için iyi oldu. Aslında kullanıcıların daha rahat edebilmesi için daha büyük indirimleri de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.