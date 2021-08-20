‘Çocuksuz restoran’ tartışması: Para cezası verilebilir mi?

AYRIMCILIK SÖZ KONUSU

Özellikle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun da mevzuatı değerlendirildiğinde otele çocukların kabul edilmemesinin ayrımcılık olduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu nedenle otellerin çocukları kabul etmemek yönündeki uygulamalarının bir haklı gerekçesinin bulunmadığını söyleyebiliriz. Çocuğu tamamen otele kabul etmemekle, otele kabul ettikten sonra belirli alanlara almamak arasında ciddi bir fark var. Müşteriyi doğrudan otele kabul etmediğinizde burada bir ayrımcılık söz konusu ve hizmet vermekten haklı bir sebep olmaksızın kaçınma söz konusu. Siz içeriye müşteriyi kabul ettikten sonra belirli bölgelere huzur ve sükun adına sınırlayabilir ve o bölgelere çocukları almayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANABİLİR

Böyle durumla karşı karşıya kalan müşterilerin başvurabileceği durumlar hakkında bilgi veren Pehlivanoğlu, "Bakanlığa ve belediyeye şikayet edebilirler ve bu durumda otellere para cezası uygulanır. Aynı şekilde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da ayrımcılık yapıldığına ilişkin şikayette bulunabilirler ve yine idari para cezası uygulanır. O otelde mutlaka bulunmak isteyen müşterilerin dava yoluyla konaklama ilişkisinin sağlanmasının altını çizebiliriz. Sadece yetişkinlere hizmet veriyoruz diyen oteller varsa bunlara karşı Ticaret Bakanlığı'nın fesih açma yetkisi bulunduğunu da söyleyebiliriz. Belediyelerin zabıta birimlerini vatandaşlarımız ararsa, zabıtalar denetim yapıp, tutanak tutarak daha sonra otellere ve restoranlara idari para cezası uygulama hakkına sahip" dedi.