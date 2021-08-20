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Giriş Tarihi: 20.8.2021 09:39 Son Güncelleme: 20.8.2021 09:42

Son dakika haberi | Öğretmenlere ek ödeme geliyor: Ek ödeme tarihi belli oldu

TAKVİM
Son dakika haberi | Öğretmenlere ek ödeme geliyor: Ek ödeme tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Milyonlarca öğretmenlere ek ödeme müjdesi geldi. Devlet ve özel okullarda görev yapan öğretmenler ek ödeme alacak. 1240 lira olarak belirlenen hazırlı ödeneği okullar açılmadan önce verilecek. İşte detaylar...

Gelen son dakika haberine göre; Okullar açılmadan önce öğretmenlere öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek. Ödeneğin tutarı, 2019 yılında yapılan toplu sözleşmenin ardından hakem kurulu kararıyla belirlendi.

Buna göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinin brüt tutarı 2021 için bin 250 lira olarak uygulanacak. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş yani net tutarı ise bin 240 lira 51 kuruş olacak.

GÖZLER YENİ TUTARDA

Geçtiğimiz yılki ödenek bin 210 liraydı. Öğretmenlere damga vergisi kesilmiş olarak bin 200 lira 82 kuruş ödenmişti. Önümüzdeki 2 yılda verilecek ödenek ise halen devam eden 6. Dönem Toplu Sözleşme'de karara bağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ödemeyi gerçekleştiriyor. Devlette görev yapan öğretmenlerin yanı sıra özel okullarda çalışanlar da ödenekten yararlanıyor.

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Son dakika haberi | Öğretmenlere ek ödeme geliyor: Ek ödeme tarihi belli oldu
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