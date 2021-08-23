Pandemide boya satışları uçtu

BOYA sektörü, pandemide en çok büyüyen sektörlerinden biri oldu. Evini güzelleştirmek isteyen vatandaş, özellikle boyaya yoğun talep gösterdi. Bu dönemde birçok sektörün darbe aldığını söyleyen Polisan Holding
CEO'su Mehmet Hacıkamiloğlu, "İnsanlar eve kapandı ancak evlerini boyatmaktan vazgeçmedi. Boya satışlarımız yükseldi. Biz küçülme beklerken talebe yetişemez olduk" dedi. Pandemide hammadde temininde zorluk yaşadıklarını vurgulayan Hacıkamiloğlu, "Hammadde bulamadığımız dönemler oldu. Bulduğumuzu da konteynere koyup getiremedik. Hammadde fiyatlarında yüzde 80'e varan fiyat artışları yaşandı. Bu artış sebebiyle iç piyasada boya fiyatlarında yüzde 40'ı bulan artışlar yaşandı" diye konuştu.