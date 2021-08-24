Giriş Tarihi: 24.8.2021

AKSARAY’DAKİ DEV DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİ KAPILARINI SABAH’A AÇTI... TÜRKİYE’NİN ÜÇ AYLIK GAZI DEPOLANACAK Ali ALTUNTAŞ

SABAH, Türkiye’nin doğalgazda en önemli projelerinden biri olan Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi’ni gezdi. Projede 40 kuyunun yapımı sürüyor. Tesis, 2023’te 52 kuyu ile Türkiye’nin 3 aylık doğalgazını depolayabilecek