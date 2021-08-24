Fahiş kira zamlarından tüketiciler şikayetçi: "Ev sahipleri o kurala uymuyor"

"EV SAHİPLERİ TÜFE KURALINA UYMUYOR"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük ise, "Kira artışlarındaki yüksekliğe ilişkin çok sayıda şikayet alıyoruz. Kiralarda fahiş fiyat artışı var. Ev sahipleri TÜFE kuralına uymuyor, daha da arttırmak istiyor ve çeşitli bahanelerle mevcut kiracıyı çıkarıp daha yüksek kirayla evlerini kiraya vermek istiyor" sözlerini kullandı.