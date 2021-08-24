Fahiş kira zamlarından tüketiciler şikayetçi: "Ev sahipleri o kurala uymuyor"

Tüketici, konut kiralarındaki "fahiş artıştan" şikayetçi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Bostancı, Göztepe gibi semtlerde yüzde 50-60'lara varan, hatta daha fazla artış var. " dedi.
Nizameddin Aşa, "1-2 sene önce 3 bin TL'ye bulduğunuz evi şu anda 4-5 bin TL'den aşağı bulamıyorsunuz. Avrupa Yakası'nda da bu hikaye Avcılar'da başladı." diye konuştu.
Nizameddin Aşa, "Merkez ilçeler bu artıştan o bölgelerdeki kadar etkilenmedi ama Avcılar'da 1000 TL'lik ev, 2 bin 500 TL'ye çıktı, Suadiye'de, Bostancı'da kiralar 4-5 bin TL'ye çıktı" ifadelerini kullandı.
"EV SAHİPLERİ TÜFE KURALINA UYMUYOR"
Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük ise, "Kira artışlarındaki yüksekliğe ilişkin çok sayıda şikayet alıyoruz. Kiralarda fahiş fiyat artışı var. Ev sahipleri TÜFE kuralına uymuyor, daha da arttırmak istiyor ve çeşitli bahanelerle mevcut kiracıyı çıkarıp daha yüksek kirayla evlerini kiraya vermek istiyor" sözlerini kullandı.