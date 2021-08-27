Vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma başvuruları sürüyor. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesindeki borçlar için vatandaşların, 31 Ağustos'a kadar başvurması ve borcunun ilk taksitini de 1 Kasım'a kadar ödemesi gerekiyordu. Alınan yeni kararla bu süre 1 ay daha uzatılmış oldu.

Yapılandırma kapsamında vatandaşın borçlarından faizden taksite birçok avantaj ile kurtulmasına olanak tanıyan düzenlemeyle ilgili belirlenen başvuru süresi 1 ay daha uzamış oldu. İşte son başvuru tarihi, yapılandırma kapsamına alınan borçlar ve ilk taksit gününe dair detaylar.

BORÇ NİSAN AYINDAN ÖNCE KESİNLEŞMİŞ OLMALI

Yapılandırma kanunu düzenlemesi Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş borçları kapsıyor.