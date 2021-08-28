Son dakika haberi | 800 bin kişiyi doğrudan ilgilendiriyor! Toptan ödeme sağlanıyor: Memurlar da yararlanabilir...

6- Toptan ödemede sigorta kolları açısından koşullar değişiyor mu?

Bağ-Kur'lu olup çalıştığı işten ayrılan, işyerini katan primleri iade alabilir. Yasada belirtilen yaş şartını doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan da bu haktan yararlanabilir.

7- Memurlar da adına yatan primleri toptan ödeme yoluyla alabilir mi?

Prim iadesi imkânından işçi statüsünde çalışanlar, kendi adına Bağ-Kur'lu olarak çalışanlar ve memurlar yararlanabilir. Bunun için SSK'lı olarak çalışanlar ile memurların işten ayrılması, Bağ-Kur'lu çalışanların da işyerini kapatması gerekiyor. Bu şartlarda geçmişte adlarına yatan primleri alabiliyorlar.