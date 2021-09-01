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Haberler Ekonomi Haberleri ÇAYKUR, temmuz ayı yaş çay bedeli ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Yaş çay bedeli ödeme tarihleri!
Giriş Tarihi: 1.9.2021 09:36

ÇAYKUR, temmuz ayı yaş çay bedeli ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Yaş çay bedeli ödeme tarihleri!

ÇAYKUR, temmuz ayı yaş çay bedeli ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Yaş çay bedeli ödeme tarihleri!

ÇAYKUR tarafından yapılan son dakika açıklamasında 172 bin 317 ton karşılığında yapılacak olan Temmuz ayı yaş çay bedeli ödemelerinin başlayacağı tarih duyuruldu. Genel Müdür Yusuf Ziya Alim konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bu kapsamda vatandaşlar bugün sabah saatlerinden itibaren "Üreticilerimiz yarın paralarını kendi banka hesaplarından çekebilecek.” İfadelerini kullandı. Buna göre; “ÇAYKUR Temmuz ayı yaş çay bedeli yattı mı, ne zaman yatacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÇAYKUR yaş çay bedeli ödemelerine ilişkin gelen son dakika açıklamasının detayları...

ÇAYKUR Temmuz ayı yaş çay bedeli ödemelerinin başladığı gelen son dakika haberiyle duyuruldu. Temmuz ayında alınan 172 bin 317 ton yaş çay karşılığında ödenecek 670 milyon 889 bin liranın hesaplara geçtiği kaydedilirken vatandaşlar bu noktada "ÇAYKUR Temmuz ayı yaş çay bedeli yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Temmuz ayı yaş çay ödemelerine ilişkin tüm detaylar...

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ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, temmuz ayında alınan 172 bin 317 ton yaş çay karşılığında ödenecek 670 milyon 889 bin liranın bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Alim, AA muhabirine, mayıs ve haziran ayında üreticilerden aldıkları 314 bin 480 ton yaş çay karşılığında ödemeleri yaptıklarını söyledi.

Temmuz ayında üreticilerden aldıkları 172 bin 317 ton yaş çay karşılığında ise 670 milyon 889 bin lira ödeme yapacaklarını belirten Alim, "Üreticilerimiz yarın paralarını kendi banka hesaplarından çekebilecek. Birinci sürgün yaş çay bedeli olarak üreticilere toplam 1 milyar 206 milyon 155 bin lira ödemeyi tamamlamış olacağız." dedi.

Alim, ödemelerin tamamının yarın tamamlanacağını ifade ederek, mayıs ayı organik yaş çay farkı olarak 19 milyon 841 bin liranın da üretici hesaplarına aktarıldığını sözlerine ekledi.

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ÇAYKUR, temmuz ayı yaş çay bedeli ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Yaş çay bedeli ödeme tarihleri!
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